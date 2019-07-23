Самый большой конкурс в рекламщики и юристы

В приемной комиссии Севастопольского гос­университета подвели промежуточные итоги приемной кампании и назвали специальности, пользующиеся самым большим спросом у абитуриентов.

По словам ответственного секретаря комиссии Алексея Баранова, от желающих учиться в СевГУ уже поступило около 13,5 тысячи заявлений. Поскольку абитуриент имеет право подать до трех заявлений на разные направления подготовки, это около трех с половиной тысяч абитуриентов.

Среди гуманитарных специальностей самый высокий конкурс на «Рекламу и связи с общественностью» (25 заявлений на одно бюджетное место), «Юриспруденцию» (23) и «Менеджмент» (16). Среди технических специальностей наибольшим спросом пользуются «Информационные технологии» (6) и специальности, связанные с судовождением и судостроительством (5).

Большой конкурс будет в Институте развития города СевГУ, где на направление «Государственное и муниципальное управление» уже подано 15 заявлений на одно бюджетное место.

Прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, продолжится до 26 июля, сообщает пресс-служба университета.