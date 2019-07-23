Просят недостающие комплексы подсчета бюллетеней

Севастопольская городская избирательная комиссия обратилась в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с просьбой о выделении в безвозмездное пользование 90 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Это позволит обеспечить все избирательные участки города электронными считывателями, так как 90 КОИБов у горизбиркома уже есть.

Впервые электронная обработка бюллетеней была опробована в Севастополе на выборах Президента РФ в марте 2018 года. КОИБы были установлены на участках, где число избирателей превышало две тысячи человек: в Ленинском и Гагаринском районах.