Поручено разобраться со строительством новых больниц

Кабмин РФ вместе с правительством Севастополя должен будет до 1 октября утвердить план мероприятий — дорожную карту — по строительству в городе больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.

Такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам медиафорума ОНФ, прошедшего 16 мая 2019 года.

Также поручено провести анализ доступности, эффективности и качества оказания онкобольным в Севастополе медицинской помощи, в том числе паллиативной. Доклад — до 20 сентября 2019 г.

Напомним, что 15 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал начать строительство новой инфекционной больницы в Севастополе до 1 сентября 2019 года. А 16 мая на медиафоруме В.Путин заверил журналистов, что обязательно разберется с проблемами здравоохранения Севастополя. «Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи. Более того, если этих средств недостаточно — мы добавим, надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь», — сказал В.Путин.

Строительство трех больниц в Севастополе включено в ФЦП в 2015 году, но до настоящего времени выполнено только их проектирование.