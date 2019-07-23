«Партия дела» подала в суд на избирком

В исковом заявлении юрист партии Лилия Мамашева обращает внимание на несоответствие озвученных комиссией требований федеральному закону.

В своем отказе избирком заявляет о необходимости указывать в «шапке» подписного листа фамилии первых трех кандидатов списка, ссылаясь на приложение 4.1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Однако как указывает в иске юрист партии, в этом же приложении есть сноска, в которой говорится, что «Если отсутствует общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова «во главе которого находятся» (за которыми следуют фамилии первых трех кандидатов – прим.), соответствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся».

— На заседании комиссии по отказу нам в регистрации полчаса никто из ее членов не смог нам сказать, в каком нормативном документе города Севастополя указано, что в городском списке есть общерегиональная часть, — комментирует Л.Мамашева. — Ну а доводы комиссии о том, что целый список и является этой частью, не только не основаны на законе, но и лишены формальной логики. Более того, в своем собственном решении об отказе сама Севастопольская городская избирательная комиссия написала: «Разделение одного городского списка кандидатов на общерегиональную часть и региональные группы либо только на региональные группы законом города Севастополя не предусмотрено»! Мы уверены в своей позиции и будем публично отстаивать её в суде.

Согласно закону на рассмотрение иска в рамках избирательной кампании отводится пять дней. В случае, если в севастопольском суде отстоять свое право партии не удастся, апелляция будет подана в Верховный суд РФ.