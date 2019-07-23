Непарламентским партиям отказали в участии в выборах

Пять непарламентских партий, собравшие необходимое количество голосов избирателей для участия в сентябрьских выборах в Законодательное собрание Севастополя, получили отказ в регистрации.

Такие решения были приняты городской избирательной комиссией 21 и 22 июля. Речь идет о политических партиях «Партия дела», «Родина», Всероссийская политическая экологическая партия «Зеленые», «Партия Великое Отечество» и «Ветераны России».

Принятие решений происходило долго и трудно. Оба заседания избиркома, на которых должен был озвучен вердикт, переносили не единожды: то почему-то в комиссии недоставало кворума, то вдруг отключали электроэнергию...

После ставшего уже традиционным двухчасового ожидания итоговое заседание рабочей группы 22 июля все-таки состоялось.

Среди используемой терминологии при вынесении решений чаще всего звучали словосочетания «системные нарушения», «подписные листы», «отказ в регистрации». Они наилучшим образом и отразили основные претензии рабочей группы избиркома, члены которой обнаружили в подписных листах всех пяти партий помарки и неоговоренные исправления, несоответствие указанных адресов местам фактической прописки, а также включение в списки лиц, значащихся в загсе умершими. Но самым страшным нарушением стало отсутствие в «шапке» документов собственноручного указания полной даты рождения лица, собирающего подписи. Последнее и явилось главным непреодолимым препятствием для допуска означенных партий к участию в избирательной кампании и аннулирования абсолютно всех собранных голосов потенциальных избирателей — с исправлениями и без.

Никакие юридические возражения представителей соискателей не были приняты во внимание, и даже апеллирование к тому, что несколько тысяч севастопольцев становятся заложниками явно бюрократической ситуации, не возымело своего действия.

Члены рабочей группы гор­избиркома были непреклонны и проявили завидную стойкость в трактовании федерального и регионального законов, под девизом: Dura lex, sed lex — закон суров, но это закон!

Между тем, как и предполагалось априори, две другие непарламентские партии все-таки были зарегистрированы — это «Коммунисты России» и партия «Пенсионеры России за социальную справедливость». В сборе подписей эти две партии, как оказалось, проявили себя круглыми отличниками, и даже прозвучавшие в ходе заседания сомнения в безошибочности собранных данных не повлияли на их конечный результат.

Между тем, по информации выступившего и высказавшего свое мнение юриста и члена рабочей группы Виктора Гутмана, общее количество обнаруженных им «по предварительной оценке» нарушений по российским коммунистам составило примерно 16%, что при допустимой погрешности в 10% является обоснованной причиной для отказа в регистрации.

— Только по Балаклаве нами установлено, что по нежилому зданию по ул.Новикова, 1, в подписных листах значится огромное число подписей. Там никто не проживает, но подписи стоят, — сказал В.Гутман.

По его словам, много сомнительных подписей по ул.Рубцова. Ошибка даже в названии улицы!

— Всего нами было определено, что 275 подписей проставлены с нарушениями, а от четверых подписантов получены заявления о подделке их подписей. Всего это составляет 16% нарушений от числа собранных подписей, — заявил В.Гутман и потребовал от членов комиссии обратить на это внимание. Комиссия пообещала включить его выступление в протокол в качестве особого мнения.

Напомним, что всем отказникам по закону предоставлено право оспорить принятое решение по отказу в регистрации в течение 10 дней, что, собственно, они все и намерены сделать.