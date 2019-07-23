На улице Шафрановой уничтожают можжевельник

Сотрудники Севприроднадзора провели обследование земельного участка по улице Шафрановая и прилегающей к нему территории, там ведется строительство индивидуального жилого дома.

Со слов соседей, на этом земельном участке рос краснокнижный можжевельник дельтовидный, который застройщик вырубил.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий на собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении и рассчитан ущерб, который составил 25 тысяч рублей. Материалы направлены для рассмотрения мировому судье.

В июле специалисты Севприроднадзора зафиксировали факт уничтожения можжевельника дельтовидного на этой же улице в районе Камышовской объездной дороги: семь спиленных деревьев, которые для сокрытия следов были засыпаны грунтом. Ущерб, причиненный окружающей природной среде, тогда составил 525 тысяч рублей. Материалы по незаконной рубке направлены в ОМВД Гагаринского района.

Департамент городского хозяйства планирует вести учет зеленых насаждений на основании инвентаризации. Это позволит в дальнейшем принимать превентивные меры по сохранению краснокнижных растений, произрастающих в черте города, в том числе и на частных земельных участках, сообщает пресс-служба Севприроднадзора.