Библиотеку СевГУ ждет реконструкция

Среди запланированных работ: обновление окон и дверей, смена полов, капитальный ремонт кровли, установка архитектурного освещения, а также внутренняя и внешняя отделки и замена инженерных коммуникаций. По проекту, после реконструкции общая площадь здания увеличится с 4,8 тыс.кв.м до 6,1 тыс.кв.м, а полезная площадь вырастет с 3,8 тыс.кв.м до 4,4 тыс.кв.м.

Администрация вуза объявила тендер на проведение строительно-монтажных работ. Заказчиком выступает министерство науки и высшего образования РФ. Средства на строительство поступят в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Заявки от участников тендера принимаются до 30 июля, а на следующий день будут подведены его итоги.

С 1 июля библиотека читателей не обслуживает, а подготавливает фонды и оборудование к реконструкции.