На Северной стороне случился транспортный коллапс

Из-за репетиции морского парада рейд перекрыли раньше объявленного срока, поэтому жители Северной стороны не смогли воспользоваться ни катерами, ни автобусами.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев начал очередное аппаратное совещание в правительстве Севастополя 22 июля с информации о часовом транспортном коллапсе, в который в это утро попали жители Северной стороны. Ситуация стала результатом репетиции парада в честь предстоящего 28 июля Дня ВМФ,

Как оказалось, рейд закрыли на час раньше объявленного срока, в 7.30 вместо 8.30, однако о переносе население извещено не было.

За объяснением М.Развожаев обратился к директору Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову.

— Закрытие рейда происходит в результате действий Черноморского флота, который нас уведомляет о сроках. Мы мобилизуем вместо катеров порядка 80 единиц подвижного состава. Было озвучено, что в 7.30 будет перекрытие (рейда), такая информация прошла. Но потом в рабочем порядке договорились с Черноморским флотом, с определенными должностными лицами, о том, что перенесем на 8.30. Мы настроились на 8.30. Информирование портофлота не произошло. Мобилизованы были к 8.30, в результате в течение часа было скопление людей, — доложил И.Титов, добавив, что потом всех вывезли автобусами.

— Так договариваться нельзя, тем более, что людей проинформировали, — отреагировал на его доклад М.Развожаев, распорядившись проконтролировать ситуацию в вечернее время, а заодно уточнив, когда именно откроется рейд.

Услышав неуверенный ответ относительно времени возобновления катерных рейсов, врио градоначальника потребовал от подчиненных безукоризненного владения информацией в такие сложные моменты.