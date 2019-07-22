В конкурсе «Жемчужина Черного моря-2019» победила Ксения Соболь

В Севастополе состоялся 23-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2019». За корону в этом году боролись 15 победительниц конкурсов красоты из российских городов, республик Татарстана, Чувашии, Башкортостана и Украины.

В итоге жюри присудило победу 18-летней Ксении Соболь из Краснодара.

Девушка учится на фармацевта в Кубанском государственном университете, а в свободное время участвует в показах дизайнерской одежды и конкурсах красоты.

Первой вице-мисс названа Мира Дрогул из Николаева, Украина. Титул Второй вице-мисс у модели из Севастополя Анны Сеньковец, а третья вице-мисс — Мария Кудрявцева из Кирова.

Диплом «Мисс очарование» получила Александра Сердюк из Нижневартовска, «Мисс шарм» названа представительница Башкортостана Татьяна Политова. Титул «Мисс грация» — у участницы из Чувашии Алены Михайловой.

Специального титула «Мисс КАРЕ» удостоена София Мизерная из Ростова-на-Дону, а ленту и титул «Мисс Улыбка-2019» от клиники Dr.Siemens получила севастопольская модель Екатерина Бежан.

Всем участницам вручили букеты от компании Cvetokus.ru, специальные призы и подарки от многочисленных партнеров конкурса. Для гостей шоу была проведена презентация местных игристых вин.