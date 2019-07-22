Провели первую тренировку морского парада

В Севастопольской бухте 22 июля прошла первая совместная тренировка военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации с отработкой эпизодов боевой подготовки.

В ходе тренировок, в которых задействованы экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации ЧФ, летчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа отрабатывается самые сложные эпизоды, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе праздничных мероприятий.

Следующая тренировка, для которой будут перекрывать рейд, пройдет 24 июля, а генеральная репетиция — 26 июля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.