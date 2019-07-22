Первого зама главы города Илью Пономарева уволили

Такую рабочую информацию новый врио озвучил на аппаратном совещании 22 июля.

— Я попросил в минувшую пятницу Илью Вячеславовича Пономарева досрочно до сформирования правительства уйти в отставку, поэтому пока департаменты, подведомственные Илье Вячеславовичу, напрямую зымыкаются на меня. Все решения лично буду согласовывать, ничего там не делать без моего согласования, — обратился к присутствующим новоназначенный градоначальник.

Напомним, что однокашник по Ижевскому университету экс-губернатора Дмитрия Овсянникова И.Пономарев курировал финансы, бюджетную политику, вопросы реализации ФЦП, капстроительство, архитектуру, стройнадзор и разработку национальных программ развития города.

18 декабря 2018 г. заксобрание Севастополя выразило недоверие И.Пономареву.