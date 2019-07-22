Первое дело о пропавших миллиардах на реконструкцию очистных передали в суд

Следствием установлено, что и.о.директора «Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства», по указанию должностных лиц Департамента городского хозяйства, перечислил более двух миллиардов рублей — аванс по госконтракту на реконструкцию КОС «Южные» — на расчетный счет подрядчика в банке, у которого отозвали лицензию.

В Ленинский районный суд Севастополя из Генеральной прокуратуры поступило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», который обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

Как следует из обвинительного заключения, в конце 2017 года обвиняемый, выполняя заведомо для него незаконные устные указания неустановленных должностных лиц Департамента городского хозяйства, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключил государственный контракт стоимостью 6,85 млрд рублей с акционерным обществом на выполнение работ по строительству КОС «Южные», в отсутствие паспорта инвестиционного проекта, утвержденной проектно-сметной документации, технического задания и разрешения на строительство линейного объекта, то есть с грубым нарушением законодательства.

Обвиняемый через два дня заключил с подрядчиком дополнительное соглашение к государственному контракту, исключив пункт о казначейском сопровождении, которое в силу закона является обязательным условием при заключении и выполнении государственных контрактов. После чего аванс в размере 2,056 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон.

Впоследствии государственный контракт был расторгнут по причине неисполнения подрядчиком взятых на себя обязательств по строительству очистных сооружений. В результате преступных действий обвиняемого и других неустановленных лиц израсходованы бюджетные денежные средства в сумме более 747 млн рублей на цели, не предусмотренные государственным контрактом, а бюджетные денежные средства в размере 1,309 млрд рублей заблокированы на счете подрядчика, поскольку через несколько месяцев после заключения контракта у банка, в котором открыт расчетный счет у подрядчика, отозвали лицензию.