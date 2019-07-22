На строительство спорткомлекса «имени 200-летия Севастополя» денег нет

Госэкспертиза выдала положительное заключение в отношении инвестиционного проекта «Реконструкция объектов ГБУ Севастополя «СОК им.200-летия Севастополя». Однако, в правительстве Севастополя считают, что объявлять торги пока рано.

Ситуацию по этому спортивному объекту ФЦП и.о.обязанности заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов 22 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя назвал тяжелой.

— Там ФЦП заканчивается в 2020 году, суммарный объем финансирования большой, поэтому, если в этом году мы сильно постараемся, то выполним первую часть, а в следующем объект нужно завершать, — пояснил и.о.заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов, на что и.о.директора Департамента капитального строительства Сергей Смирнов возразил, что готовность торговать тормозится отсутствием лимита на 2020 год.

— То есть лимит этого года — 690 миллионов — есть, а еще 1 миллиарда на 2020 год — нет. Минспорт таким образом сформировал свой федеральный бюджет, что в бюджете этого миллиарда нет. Поэтому мы не можем выставлять объект на торги, — сказал С.Смирнов.

По мнению И.Кусова, это не может быть препятствием для начала торгов, поскольку максимум, что может грозить — штраф.

— Но если деньги потом появятся, а не появятся – тюрьма, – отреагировал на это С.Смирнов.

Возникшую полемику прервал врио губернатора Михаил Развожаев, который распорядился отдельно доложить создавшуюся ситуацию.