Как уволиться пенсионеру, чтобы получить индексацию

Если работающий пенсионер уволится в начале месяца, то весь этот месяц ему зачтется, как полностью рабочий, и индексацию за него не начислят.

Отделение ПФР по Севастополю напоминает, что начиная с 2016 года, согласно Федеральному закону, работающие пенсионеры получают страховую пенсию без сумм проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, через три месяца он начинает получать пенсию уже в полном размере — т.е. с учетом всех индексаций, проведенных в период его работы. Выплачивается также и сумма компенсации за три месяца после увольнения.

Трехмесячный разрыв между увольнением и выплатой индексации связан с особенностью отчетности работодателей и принятием решения в Пенсионном фонде об установлении индексации.

Например, пенсионер уволился 30 июня 2019 года. Отчетность за июнь его работодатель предоставил в ПФР до 15 июля, и в ней были отражены сведения о пенсионере, как о работавшем в июне. Отчетность за июль поступит до 15 августа, и сведений в ней о работнике-пенсионере уже не будет, так как он прекратил свою трудовую деятельность. В сентябре Пенсионный фонд примет решение об установлении всех пропущенных индексаций, а в октябре произведет выплату пенсии с учетом индексаций и доплату за три месяца, в которых пенсионер уже не работал.

Особое внимание кадровым службам и самим гражданам следует уделить дате увольнения. Если в трудовой книжке и в сведениях, предоставляемых работодателями, будет стоять, например, не 30 июня, а 1 июля — весь июль пенсионеру зачтется, как полностью рабочий месяц.

Важно! Если после увольнения с работы общая сумма материального обеспечения пенсионера, т.е. пенсионные выплаты и социальные льготы по линии органов соцзащиты (оплата телефона, ЖКХ, проезд ЕГКС и пр.), не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (в Севастополе — 8842 рубля), то пенсионер может обратиться в клиентскую службу ПФР с заявлением об установлении федеральной социальной доплаты.