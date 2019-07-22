Из четверых пострадавших на водных объектах одного спасти не удалось

За неделю с 15 по 21 июля в Севастополе произошло четыре происшествия на водных объектах, один человек погиб, еще троих удалось спасти.

Об этом в ходе аппаратного совещания 22 июля сообщил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его словам, 16 июля в Балаклавском районе (пляж «Инжир») гражданину 1990 года рождения с поврежденной артерией большого пальца правой руки была оказана первая медицинская помощь, с последующей передачей его бригаде скорой помощи.

19 июля на телефон службы «112» поступила информация о падении мужчины 1986 года рождения со скалы на мысе Фиолент. Спасатели обнаружили и эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места, однако полученная им в результате падения травма оказалась несовместимой с жизнью.

21 июля на пляже «Омега» спасали утопающего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Реанимационные мероприятия дали положительный результат, пострадавший передан бригаде «скорой».

Еще одно происшествие случилось в Балаклавском районе на пляже «Серебряный»: из труднодоступного района побережья спасатели транспортировали и передали бригаде скорой помощи пострадавшего.

По информации А.Веселкова, наблюдается снижение происшествий на воде, а показатели гибели людей остаются на уровне прошлого года.