Договор по стадиону «Горняк» расторгли из-за подложных конкурсных документов

Срок сдачи многострадального балаклавского стадиона «Горняк» снова затягивается, и, скорее всего, в этом году объект сдан не будет, он в очередной раз остался без подрядчика.

Как заявил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 22 июля и.о.заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов, прежний контракт, заключенный с ООО «Техстрой» в прошлом году, расторгнут.

— По «Горняку» в прошлом году был заключен контракт, который на данный момент расторгнут. Причина — низкая строительная готовность при сроке завершения объекта в этом году. К тому же у подрядчика ООО «Техстрой» оказались подложные документы для участия в конкурсе, — прокомментировал сказанное И.Кусов.

Как пояснил директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов, выполнение составило всего-то 11%.

— Сегодня формируем начально-максимальную цену. Но остается вопрос по деньгам для проведения торгов, надо сформировать лимит для заключения контракта со следующим исполнителем, — сказал С.Смирнов.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», за реконструкцию стадиона «Горняк» городские власти принимались не единожды.

В сентября 2018 года процесс «запустили» в очередной раз, с перспективой сдачи объекта в ноябре 2019 года.

Новая стоимость (без проектирования) в исполнении казанской строительной компанией ООО «Техстрой», составила 373 млн рублей, что дороже предыдущей версии.

Из экспликационной информационной таблицы, вывешенной на объекте, следует, что обновленный «Горняк» включит в себя стадион, трибуну для зрителей на 500 мест со служебными помещениями, теннисный корт, трансформаторную подстанцию, блочно-модульную котельную, КПП, площадку для сбора мусора, автостоянку на 158 мест и информационное табло.

Речь идет о футбольном поле 105 на 68 метров, двух беговых дорожках на 400 и 100 метров, секторах для прыжков в длину и в высоту, метания копья, диска и молота, толкания ядра, а также площадке для ОФП.