Отстаивают свое право участвовать в выборах в заксобрание

В региональном отделении политической партии «Партия дела» уверены, что создавшаяся сегодня в Севастополе ситуация по не допуску под любым формальным предлогом непарламентских партий к выборам в Законодательное собрание есть грубое «вычищение пространства конкурентной борьбы».

— Сегодня происходит зачистка в рамках общероссийской ситуации, отягощенной в Севастополе рядом факторов. Это сокращение легитимности предстоящих выборов, — заявил 20 июля на пресс-конференции для представителей СМИ один из региональных лидеров «Партии дела» Платон Беседин.

Как пояснил председатель регионального отделения «Партии дела» Игорь Берсенев, согласно решению рабочей группы Избиркома по состоянию на 20 июля к выборам допущены всего две парламентские партии — партия «Коммунистов России» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

— Вызывает удивление, что к выборам допускаются именно те структуры, которые предназначены для оттягивания голосов у «Единой России» и коммунистов, все остальные альтернативные партии с выборов сняты. Лично у меня вызывает настороженность такая ситуация, — прокомментировал И. Берсенев.

Он также выразил недоумение по поводу фактического сведения процедуры сбора подписей к правильности заполнения бюллетеней. При этом, по его информации, в нормативной базе существует более 40 методических указаний по заполнению бюллетеней, что само по себе создает условия для различных манипуляций с подписными листами.

— Теряется смысл фразы «прохождение демократических процедур», ее здесь не усматривается, — заявил И.Берсенев. Его мнение полностью поддержал П.Беседин, который уверен, что результатом такого искусственного отсева является реальная способность их политической силы пройти в городской законодательный орган. В результате это неминуемо отзовется минимальной явкой на выборах 8 сентября и избранием в Заксобрание тех, кто не является выразителями мнения народа.

Лидеры региональной организации «Партии дела» уверены в своей правоте и в случае принятия Избиркомом 21 июля окончательного решения об отстранении их от участия в выборах, будут добиваться правды в суде.

Присутствующая на пресс-конференции ведущий юрист регионального отделения «Партия дела» Лилия Мамашева рассказала, что по порядку заполнения подписных листов у комиссии Избиркома претензий не было, брак составил всего-то 26 бюллетеней, 20 из которых признаны недействительными экспертом-графологом, проводившем проверку без использования каких-либо специальных средств. Таким образом, подписные листы сравнивались «на глаз» и выявлялись, например, как казалось эксперту, заполненные одной рукой.

— Когда мы спросили, в чем нарушения, нам никто ничего объяснить не смог, — сказала Л.Мамашева.

Окончательное решение Избиркома будет озвучено 21 июля в 16.00. Независимо от его содержания, активисты «Партии дела» обещают продолжить работать в Севастополе.

Кстати, сразу после пресс-конференции двое ее участников отправились проводить одиночные пикеты, надеясь тем самым привлечь внимание общественности к «плачевной ситуации», связанной с предстоящими выборами в Законодательное собрание.