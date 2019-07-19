Ветеранам разрешили заезжать на площади Нахимова и 50-летия СССР
Департамент городского хозяйства дополнил список лиц, которым разрешено въезжать под шлагбаум на пл.Нахимова, пл.50-летия СССР, набережную Корнилова и набережную Назукина.
Теперь на «территории исторического ядра общегородского центра» и места отдыха гостей и жителей Севастополя смогут проезжать не только «скорая», пожарные, аварийные коммунальные службы, главные федеральные инспекторы в Южном федеральном округе, силовики, но и ветераны ВОВ, и приравненные к ним лица.