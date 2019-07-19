В избирком приведут «мертвых» избирателей

Городская избирательная комиссия забраковала подписи, которые были собраны в поддержку непарламентских партий на выборах в Законодательное собрание.

По словам главы избиркома Сергея Даниленко, в подписных листах оказались подписи умерших или не проживающих в Севастополе людей. Подписные бланки оформлены неправильно, не всегда указаны полные сведения о кандидатах.

На сентябрьские выборы в заксобрание заявлены 11 партий. Четыре из них — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» — парламентские, им для регистрации в избиркоме собирать подписи не нужно. Остальным — «Зеленые», «Партия дела», «Великое Отечество», «Родина», «Ветеранов России», «Пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России» — нужно было в свою поддержку собрать полпроцента подписей от числа городских избирателей — не менее 1566.

«Рабочая группа, проверявшая пакеты документов непарламентских партий, подготовила итоговые протоколы проверки подписных листов, что подписей недостаточно, чтобы их зарегистрировать. Нам сдали подписи, мы сделали запросы, с ответами ознакомились. По спискам мы проверяем, есть ли умершие, и исключаем их, — рассказал С.Даниленко.

По его словам, мертвые по сведениям загса, есть в списке «Партии дела», «но «Партия дела» нам заявила, что приведут этих «мертвых».

«Мог ошибиться загс, могут быть такие ситуации», — считает С.Даниленко.

Окончательное решение о регистрации непарламентских партий на выборы в заксобрание Севастополя будет принято не позднее 22 июля.