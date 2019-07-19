У «Золотого кольца Боспорского царства» будет ключевой оператор

Российское географическое общество подписало 18 июля соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным унитарным предприятием «Президент-сервис» управления делами президента РФ, в рамках которого предприятие становится ключевым оператором по реализации межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» по античным достопримечательностям юга РФ.

Церемония подписания соглашения прошла в рамках презентации в Москве нового тура проекта «Винные дороги Боспорского царства», сообщил ТАСС координатор проекта, председатель краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития внутреннего туризма в России и привлечения иностранных гостей, а также дальнейшую совместную работу по совершенствованию проекта. Взаимодействие окажет существенное влияние на популяризацию этого проекта в России и за рубежом.

ФГУП «Президент-сервис» управления делами президента Российской Федерации более 85 лет специализируется на оказании услуг по направлениям многопрофильного корпоративного и бытового обслуживания, аренды недвижимости, туризма, бронирования и продажи авиационных и железнодорожных билетов, бронирования гостиниц, страхования, корпоративного обслуживания, организации общественных и корпоративных мероприятий, специального обслуживания делегаций и официальных лиц в аэропортах.

О «Золотом кольце Боспорского царства»

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.