Проект неудобный и несовременный

Реконструкцию спорткомплекса в Загородной балке стоимостью 1,6 млрд рублей планируют начать уже в 2019 году. Однако, по мнению, руководителя Теннисного центра «Севастополь» Владимира Боряева, прошедший госэкспертизу проект совершенно не отвечает современным требованиям.

В проект включены четыре теннисные площадки, но реконструированный комплекс не сможет стать настоящей спортивной базой по данному виду спорта и не будет способствовать развитию тенниса в Севастополя. Об этом В.Боряев сообщил представителям СМИ в ходе открытия традиционного детского теннисного турнира «Малая бескозырка».

— Как почетный член федерации я не дал согласования на этот проект, реализация которого фактически означает возвращение к прошлому. В проекте не предусмотрено никакой спортивной инфраструктуры — раздевалок, душевых, даже туалетов. Зато в проекте есть зрительские трибуны на триста человек, в которых нет никакой нужды, — заявил В.Боряев, посетовав, что при разработке техзадания чиновники не посоветовались с теми, кто уже много лет занимается в городе развитием этого вида спорта.

Он также считает неприемлемым резиновое покрытие площадок и удивлен, что руководители других федераций никак не реагируют на решение застлать токсичным покрытием и другие открытые площадки.

— Я считаю, что площадки должны быть грунтовыми. Но самой большой недоработкой является отсутствие в проекте крытого зала, что означает только одно — наши спортсмены опять будут лишены возможности заниматься в холодное время года, а это целых полгода! Зал должен быть на три корта, только тогда можно говорить о каких-то серьезных спортивных результатах, — высказал свое мнение В.Боряев.

Он полагает, что прошедший госэкспертизу проект необходимо в срочном порядке пересмотреть и принять более соответствующие современному состоянию этого вида спорта решения.

В качестве одного из них он предлагает установить надувной крытый зал и даже заявляет о готовности теннисной федерации обслуживать его на собственные средства, без привлечения государственных денег.

При этом В.Боряев не скрывает, что неоднократно обращался в различные ведомственные и контролирующие инстанции, в том числе по теннисным площадкам в Комсомольском парке, которые уже шесть лет простаивают, превратившись в хронический долгострой.