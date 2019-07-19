Стреляли ракетой-мишенью с мыса Айя

В акватории Черного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утес».

По замыслу учения личному составу «Утеса» была поставлена задача: обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие. А экипажу фрегата «Адмирал Макаров» было необходимо взять на сопровождение ракету и обеспечить ее поражение из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

В ходе учения боевой расчет комплекса «Утес» выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а корабельные боевые расчеты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками зенитных ракет.

Мониторинг выполнения ракетных стрельб, отслеживание ракеты-мишени и ее успешное поражение выполнено и зафиксировано беспилотными летательными аппаратами.

Для обеспечения безопасности, морской полигон в районе мыса Айя, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 17 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации ЧФ, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв. Тем не менее в соцсетях туристы, катающиеся на балаклавских катерках возмущаются: «Стартовая ступень упала в 20 метрах от катера! Зачем стрельбы проводить в сезон?»