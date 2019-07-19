Мнение ученых по Максимовой даче придется учесть

Об этом рассказала сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта и председатель общественного совета при Севприроднадзоре Наталия Мильчакова. Она подтвердила, что специалисты, разработчики материалов комплексного обоснования создания ландшафтного парка действительно почему-то оказались не у дел, и их это чрезвычайно беспокоит.

По словам Н.Мильчаковой, объект нуждается в усилиях многих исследователей, в том числе биологов, экологов и археологов, чьими стараниями удалось добиться статуса особо охраняемой природной территории в 2012 году на площади более 80 га. В этой работе участвовали специалисты свыше 10 научных и других учреждений Севастополя и Крыма, более 30 исследователей.

— Это была длительная борьба, перед угрозой застройки «Максимовой дачи», выделения земель многочисленным садовым товариществам. И сейчас по склонам Хомутовой балки идет выделение земель и застройка природных ландшафтов. А в 2012 году перед нами стояла задача сохранить и усадьбу Алексея Максимова, и парковую зону, и природный комплекс.

В 2015 году Севприроднадзор подготовил и утвердил Перечень особо охраняемых природных территорий Севастополя, в котором был указан и ландшафтный парк регионального значения «Максимова дача». Для этого объекта было разработано и утверждено положение, в котором были указаны виды разрешенной и запрещенной деятельности, рекомендации и мероприятия по охране растительного и животного мира, — вспоминает Н.Мильчакова.

Эти рекомендации и теперь остаются актуальными, реконструкция Максимовой дачи была включена в федеральную целевую программу с выделением более 660 миллионов бюджетных рублей на восстановление, реставрацию и сохранение природных комплексов, объектов культурного наследия, памятников, старовозрастных деревьев, с учетом запущенного состояния всей территории.

Стоит отметить, что в последние годы охрану Максимовой дачи осуществляют казаки, и это прописано отдельной строкой в бюджете Севастополя, создан ГУП «Экоцентр», сотрудники которого наблюдают за состоянием ландшафтного парка и памятников.

От мини-Зарядья

Однако вернемся к федеральной программе, которая предполагает освоение немалых средств. Ее первым этапом стала разработка концепции, вторым — проектно-сметной документации. Тендер на то и другое выиграло ООО «Гуар», которое и представило свои разработки сразу на нескольких площадках: в начале марта 2019-го концепцию обсудили в Севприроднадзоре, потом — на площадке ОНФ и в Севнаследии.

— На мой взгляд, концепция ГУАРа была очень сырой, она написана поверхностно и изначально очень напоминала мини-Зарядье. Первая серьезная недоработка состояла в том, что должное быть взятым под охрану, например, деревья, планировалось под снос. Это была концепция открытых пространств, которая, на мой взгляд, нецелесообразна в южном городе, — убеждена Н.Мильчакова.

Она рассказала, что, проанализировав предлагаемую концепцию, экологи не замедлили озвучить свои замечания, например, по неучтенным мемориальным деревьям и не включению в план реконструкции гидротехнических сооружений.

На счастье, со многими замечаниями представители ГУАРа согласились, вероятно, сочтя их несущественными деталями. Однако, когда они поняли, что их работу будут тщательно контролировать ученые и общественность, позиция изменилась. Как результат — к работе подключили специалистов, с пониманием того, что парк придется восстанавливать. Более того, руководство компании ГУАР поддержало проект расширения охранной зоны ландшафтного парка и объекта культурного наследия, что позволит объединить совместные усилия биологов и реставраторов по сохранению всего комплекса Максимовой дачи.

По факту сделанного

Первая попытка представить проектно-сметную документацию состоялась в середине мая. Это выездное заседание, в котором приняли участие представители ООО «Гуар» и Департамента капитального строительства (именно на это ведомство возложен контроль за реализацией ФЦП), было организовано также очень поверхностно.

— 16 мая ГУАР показал нам несколько опорных точек проекта реконструкции. Надо отдать должное, на тот момент многое уже было сделано — отрыли шурфы, раскопали объекты парковой зоны — лестницы, дорожки, тропинки. После этого мы ожидали официального представления проекта, но не в полевых условиях, — продолжила Н.Мильчакова. Каково же было изумление экологов, когда спустя две недели презентация проектной документации по парку «Максимова дача» состоялась… в парке Победы.

Выбор столь неожиданного места аргументировали не слишком вразумительно, как и состав присутствующих на презентации: чиновники и избранные СМИ. Как потом пояснили в ГУАР, это было рабочее ознакомительное мероприятие. Но как раз это и вызвало очередные вопросы: по перечню работ, готовности документации, сметного расчета, о сроках.

— Нас предпочитают знакомить с происходящим по факту сделанного. Но нам надо понимать, как повлияет реконструкция на природные комплексы парка, объекты растительного и животного мира, в том числе хозяйственная деятельность на прилегающих территориях, благоустройство дороги, о которой уже несколько лет ведутся споры, — сетует Н.Мильчакова.

Найти и инвентаризировать

При этом биолог положительно оценивает, что в материалах проекта реставрации представлены данные подеревной съемки, которая была сделана усилиями российских научных организаций в 2018 году. Речь идет о 34 тысячах(!) деревьев Максимовой дачи. Установлено, что на территории парка много деревьев в возрасте свыше 100 лет, и они, согласно законодательству, имеют статус мемориальных и охраняемых.

В результате усилий председателя севастопольского отделения Русского ботанического общества Лилии Бондаревой была поставлена задача найти эти деревья и инвентаризировать их.

— Мы постараемся до конца года подготовить материалы к кадастрированию этих вековых деревьев, дабы они не попали под санитарную рубку. Но дело еще в том, что часть деревьев в данном перечне вообще не указаны, в том числе те, что для семьи Максимовых имеют мемориальное значение. Я вижу в этом недоработку, — продолжает ученый, не скрывая своих опасений по поводу сегодняшних заявлений ГУАРа о нехватке средств в размере, как минимум, 500 миллионов рублей.

Фактически это означает, что какая-то часть проектно-сметной документации не будет выполнена, но какая именно? Ученые очень опасаются, что денег хватит только на очистку и рубку: «А не получит ли город территорию, схожую с парком Победы?»

Сами с усами

Из рассказа нашей собеседницы следует, что севастопольские и крымские ученые настроены на сотрудничество с ГУАРом, однако пока представители этой организации предпочли иной путь — приглашение со стороны специалистов, которые зачастую не имеют соответствующей квалификации.

— Получается, что в наших наработках ГУАР пока не заинтересован, возможно, это связано с желанием самостоятельно вести все работы или приглашать непрофильных специалистов, которые зачастую используют чужие данные, не указывая источник информации, то есть фактически занимаются научным плагиатом. Ведь у нас многие работы еще не опубликованы в открытой научной печати, а только в отчетах, а у недобросовестных исполнителей возникает соблазн их представить как свои данные, — заключает Н.Мильчакова.

В результате обсуждения на многих площадках проекта восстановления Максимовой дачи, вмешательства ученых и общественников отношение к объекту удалось изменить, уже теперь понятно, что мини-Зарядья и кинотеатра не будет, а формирование общественных пространств и рекреационных зон будет обсуждаться на различных площадках и экспертных советах с участием представителей ГУАРа и специалистов Севастополя. Важно, что совместными усилиями удалось отстоять идею восстановления гидротехнической системы и каскада прудов, смотровых площадок, прокладки экологических троп, реконструкции малых архитектурных форм усадьбы Максимова.

— Мы не раз заявляли о существующих угрозах, которые несет за собой прокладка инженерных сетей и дорог на Максимовой даче и прилегающей территории. Все это чревато вмешательством в природный комплекс, несет угрозу охраняемым видам животных и растений. Я вижу из этого только один выход — совместная работа компании ГУАР со специалистами Севастополя и Крыма, — заявила Н.Мильчакова.