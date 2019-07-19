«Малая бескозырка» становится почти международным турниром

18 июля на кортах Теннисного центра «Севастополь» открылся VI теннисный турнир «Малая бескозырка», в котором принимают участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.

По словам директора Теннисного центра «Севастополь» Владимира Боряева, на этот раз для победителей соревнований подготовлены большие кубки и ценные теннисные подарки, и это также является верной приметой, что турнир из года в год набирает силу.

— Среди тех, кто начинал заниматься в Теннисном центре, уже есть сложившиеся спортсмены, однако, к нашему сожалению, они чаще проявляют себя не в России, а выехали в другие страны и там стали серьезными профессионалами. Среди них — восемнадцатилетняя, но уже выступающая во взрослых турнирах Светлана Кораблина. Среди участников нынешних соревнований подрастают талантливые игроки, которых тоже явно ждут хорошие спортивные перспективы.

— Наши дети входят в сотню лучших теннисистов России, но мы понимаем, что без хорошей теннисной базы наращивать результаты будет очень сложно, — поделился В.Боряев.

География участников в этом году весьма серьезна — есть даже юная спортсменка из США.

Серафима Билис живет в городе Ланкастер, что в штате Пенсильвания, и приехала в Севастополь на лето к бабушке.

— Занимаюсь теннисом примерно с четырех лет, участвовала в соревнованиях дома, в Ланкастере и здесь, в Севастополе, — рассказала Серафима.

На просьбу оценить свои шансы на победу, девочка пожала плечами: «Ну, не сильные...».

Как объяснил В.Боряев, «Малая бескозырка» отличается от других севастопольских турниров своей полноценностью. Соревнования продолжаются на протяжении пяти дней, а финальные игры состоятся в воскресенье 21 июля.