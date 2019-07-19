Из 15 красавиц выберут «Жемчужину Черного моря-2019»

На сцену конкурса в этом году выйдут пятнадцать титулованных моделей из России и Украины. Среди них обладательница титулов «Супер-модель Татарстана-2018» и «Краса Татарстана-2019» Дания Шарипова из Казани, вице-мисс конкурса «Мисс Чувашия-2017» Алена Михайлова из Чебоксар, обладательница титула «Супермодель Вселенной» на международном конкурсе в Грузии София Мизерная из Ростова-на-Дону и другие не менее именитые модели.

Севастополь на «Жемчужине» будет представлять победительница конкурса «Севастопольская красавица-2019» Анна Сеньковец.

Кроме встречи с красавицами гостей конкурса ждут ВИП-приглашения на шоу-программу в ночной клуб Aqua Dance Beach Club и презентация игристых вин от ТМ «Севастопольское игристое».

Специальный гость проекта — популярный блогер, артист, участник второго сезона шоу «Песни на ТНТ» Роман Каграманов.