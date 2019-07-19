Автобус №12 пустят по улице Коломийца

С 27 июля 63-й маршрут «Балка Бермана – пл.Нахимова» в центр ходить не будет. Его конечной станет остановка на 5-й км. А вот маршрут №12 «Максимова дача – пл.Нахимова» проложат несколько иначе — через ул.Коломийца.

Как объяснили «Севастопольской газете» в отделе общественного транспорта департамента, изменения — результат настойчивых просьб жителей ул.Коломийца сделать их район более доступным. 63-й маршрут, который проходил через эту улицу, часто ломался из-за плохих дорог в балке Бермана, да и интервал движения у него был великоват.

Теперь на маршруте 12-го будет исключена остановка «Переход», из-за поворота у «Океана». В департаменте считают, что жители этой части пр.Генерала Острякова не останутся обделенными: у них остаются маршруты 120 и 12-А.