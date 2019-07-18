Ремонт улиц Мечникова, Симферопольской и Яна Гамарника пообещали закончить через две недели

Ул.Мечникова соединяет улицы Пожарова и Коммунистическую, разгружая проезд через пл.Восставших.

Помимо полотна дороги, строители ООО «Дорожник» уложили на объекте бортовые камни, устроили тротуары, которых раньше не было. На улице также устроены карманы для того, чтобы машины могли разъезжаться. В конце 2018 года Горсвет вдоль всей улицы установил освещение.

В момент посещения объекта журналистами дорожные рабочие уже начали укладку выравнивающего слоя асфальта, к 24 июля планируется сделать и верхний слой, еще до этого будут подняты люки, смотровые колодцы. Реальной помехой для ремонта стали самозахваты тротуаров, которые кое-где остались до сих пор.

Последним этапом станут благоустроительные работы — подсыпка грунта, уборка мусора. На всё про всё — еще две недели.

— Я думаю, что качество жизни и передвижения по этой дороге после ремонта существенно изменится в лучшую сторону, — пообещал В.Базаров. Он также отметил традиционно хорошее качество работ, которые выполняются силами ОО «Дорожник». Кстати, установленные сроки это предприятие, как показала практика, тоже не нарушает.

Параллельно с улицей Мечникова эта же строительная компания ремонтирует улицы Симферопольскую и Яна Гамарника. Там работы также обещают закончить в течение двух недель, что более, чем на месяц быстрее контрактного срока. На этих двух улицах степень выполнения даже выше, самая трудоемкая работа уже закончена, осталось асфальтирование. На готовые объекты производитель дает трехлетнюю гарантию.

— Все три улицы — это один куст, что позволяет далеко не перетаскивать технику, в результате чего временные и финансовые издержки на переезд от одного объекта к другому сведены к минимуму, — пояснил В.Базаров.

По информации заместителя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова, стоимость работ по ул.Мечникова составила 15, по Симферопольской — 16, по Яна Гамарника — около 6 млн рублей.

Напомним, что ремонт осуществляется в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в Ленинском районе дорожными работами охвачены 20 автомобильных дорог, при их общей протяженности 13,5 км, в эксплуатацию уже введены 5 из них.