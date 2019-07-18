Опубликована новая версия федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя

Это уже десятая корректировка. В сравнении с первоначальной версией 2014 года программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» увеличилась более чем на 40% (и по объектам, и по объемам финансирования), сообщила пресс-служба Дирекции по управлению ФЦП Минэкономразвития России.

Согласно постановлению правительства РФ №874 от 9.07.2019 г. объем финансирования по ФЦП составляет 959 млрд рублей на более чем 880 объектов и мероприятий.

В новую версию программы добавлены 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей, из них:

— по Республике Крым добавлено 32 объекта на сумму 45,8 млрд рублей;

— по Севастополю — 56 объектов на сумму 10,8 млрд рублей.

В сравнении с версией программы 2018 года произошло увеличение количества объектов и суммы финансирования почти на 10%.

«10-я корректировка расширяет и логику, и диапазон программы. Во-первых, после решения основных инфраструктурных проблем на уровне Крымского полуострова региональными властями сделан акцент на развитии муниципальной инфраструктуры. Во-вторых, предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик: создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, и создания нового туристического кластера в западном Крыму с нуля. В вопросе стратегического развития мы не делим регион на субъекты, а смотрим на весь полуостров в целом», — отметил руководитель Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

56 добавленных в 10-ю версию ФЦП объектов по Севастополю:

— cтроительство и реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья», км 3+500 (5,22 км) (3,5 млрд рублей);

— строительство психоневрологического интерната, в том числе проектно-изыскательские работы (1,6 млрд рублей);

— 31 объект газоснабжения и газораспределения (1,5 млрд рублей);

— 11 мероприятий по обеспечению водоотведения на сумму (1,18 млрд рублей);

— 4 объекта по строительству, реконструкции котельных и тепловых сетей (0,61 млрд рублей);

— реконструкция и благоустройство территории парка Победы (2-я очередь) (0,53 млрд рублей);

— 1 объект общего образования (0,5 млрд рублей);

— 1 мероприятие по обеспечению водоснабжением (0,5 млрд рублей);

— 1 мероприятие, направленное на развитие физической культуры и спорта (0,29 млрд рублей);

— 1 объект дошкольного образования (0,24 млрд рублей);

— ремонт существующей автомобильной дороги Р-27 Севастополь – Инкерман на участке от а/д Ялта – Севастополь до км 10+082 (0,24 млрд рублей);

— 2 объекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог в Севастополе (0,14 млрд рублей).