На строительство Камышовской объездной ищут нового подрядчика

О том, что контракт с АО «Аэродромдорстрой-Проект» на реконструкцию Камышовского шоссе расторгается, сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Владимир Базаров. По его словам, с 1 июля вступили в силу изменения в 44-ФЗ, которые позволяют очень быстро отторговать новый конкурс.

— Мы долго тянули этого подрядчика, всячески ему помогая. Действительно, там были созданы беспрецедентные условия для того, чтобы он смог самостоятельно закончить объект, но он не справился. Мы понимали, что он не укладывается в сроки, — сказал В.Базаров.

По заверениям В.Базарова, объект будет отторгован в течение ближайших двух недель.

— Определим нового подрядчика и будем какими-то бамовскими усилиями эту дорогу заканчивать, — сказал чиновник.

По его информации, стоимость работ по объекту составляет 1,3 млрд рублей, на сегодня закрыто 460 млн рублей. Таким образом, еще надо доделать две трети объемов.

Срыв ввода дороги в эксплуатацию и временную остановку работ на данном объекте ФЦП В.Базаров в мае объяснил выявленными работами, не включенными в проект.