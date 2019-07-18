Мост на Пожарова все никак не расторгуют

Злополучный мост на Пожарова почему-то никак не выставят на торги. По крайней мере, на сайте госзакупок информации по объекту «Реконструкция моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр.Гагарина» за 2019 год отсутствует, а последняя датирована августом 2018 года.

Между тем, 17 июля и.о.губернатора Севастополя Владимир Базаров, отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», заверил, что торги объявлены и пройдут в ближайшие дни.

— Я правильно говорю? — уточнил он у заместителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова и получил утвердительный ответ.

Напомним, что Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ООО «Доринвест-Крым» в конце 2018 года разорвали контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции этого моста. Согласно контракту работы должны были завершиться 21 декабря. Тогда речь шла о «непреодолимых препятствиях исполнения контракта».

Правда, в тоже время представитель ООО «Доринвест-Крым» сообщил «Севастопольской газете», что основной причиной разрыва контракта стал не дошедший до подрядчика аванс в сумме 46,9 млн рублей (20% от всей стоимости контракта). Притом, что платежное поручение на эту сумму было подтверждено местным управлением Федерального казначейства.

Из всего перечня работ на объекте были проведены только археологические изыскания, которые фактически не привели ни к каким результатам, и демонтированы бордюры у остановки «Ул.Галины Петровой».

В 2018 году заявленная начальная цена на выполнение СМР по объекту составила 234,5 млн руб, на оказание услуг по осуществлению строительного контроля — 4,7 млн руб, оказание услуг по осуществлению авторского надзора — 0,44 млн руб.