Вышло третье издание «Каменной летописи Севастополя»

В центральной библиотеке им.Л.Н.Толстого представили книгу Владимира Шавшина «Каменная летопись Севастополя», в которой подробно рассказывается о многочисленных рукотворных памятниках, составляющих культурно-историческое достояние города. Книга переиздана в третий раз и дополнена новой информацией.

Автор «Каменной летописи Севастополя» — лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым, член Союза писателей Российской Федерации, известный в городе историк, краевед, человек, искренне увлеченный историей Севастополя и Крыма Владимир Шавшин, большую часть своей жизни посвятивший изучению памятников города и вопросам их сохранения.

«Севастопольская газета» узнала подробности написания книги и причины переиздания. Интересна была информация и о самом авторе.

Пришел, увидел, полюбил

В.Шавшин родом из Калининской области. В Севастополь приехал в 1965 году после срочной службы в армии. Сейчас этот период жизни он вспоминает с улыбкой — четверо сослуживцев, собираясь на дембель, при расставании договорились приехать жить в южный город у моря, отправили на Севморзавод письма-запросы и получили в ответ заверения в трудоустройстве и гарантии обеспечения жильем.

Все вместе они договорились о встрече в Севастополе в декабре 1965-го. Зимний город встретил В.Шавшина ярким солнцем и цветущими на площадях розами. Город показался ему настоящим раем, вот только на встречу, кроме него, никто не приехал.

— И все-таки я принял решение остаться в Севастополе и потом ни разу не пожалел об этом, — с улыбкой рассказывает наш собеседник.

Историей В.Шавшин увлекался и раньше, но теперь поступил в университет на исторический факультет — сначала в Одесский, потом в Симферопольский университеты. Параллельно отучился на курсах экскурсоводов в Севастопольском бюро путешествий и экскурсий, куда его приняли, вопреки правилам иметь хотя бы неполное высшее образование.

Старая когорта преподавателей курсов давала замечательные знания, и В.Шавшин их охотно впитывал. Профессиональное увлечение историей города началось с работы в Севастопольском музее героической обороны и освобождения Севастополя, там он стал всерьез изучать историю Малахова кургана, Балаклавы, Херсонеса...

Важным периодом для себя считает работу на Малаховом кургане. А однажды в его кабинет научного сотрудника на втором этаже Оборонительной башни привезли книги и журналы из фондов ведущих музейных библиотек, и это был настоящий кладезь интереснейшей информации. Потом была работа в должности ученого секретаря, с возможностью работать в архивах, библиотеках и музеях страны, ездить, расширять информационное поле, круг знакомств.

Добытые сведения хотелось обобщить, систематизировать, в чем ему помогла работавшая тогда в музее двоюродная сестра советской поэтессы Риммы Казаковой, историк и журналист Эмилия Доронина. Вместе с ней они написали свои первые книжки — «Легендарный Малахов курган» и «У карты Севастополя». Сейчас он говорит о них, как о предвестниках своего главного труда — книги «Каменная летопись Севастополя», которая была издана в 2003 году небольшим тиражом в тысячу экземпляров и который разошелся, что называется, «влет». Это и стало причиной первого переиздания книги, с включением описаний новых и восстановленных памятников в связи со 150-летием начала первой обороны города и 2500-летием Балаклавы. Как раз тогда появились памятник русским воинам — участникам Инкерманского сражения на Суздальских высотах, Мемориалы французским, английским, итальянским и турецким воинам — участникам Крымской войны, и не только они.

Новые времена — новые памятники

Третий раз книгу решено было переиздать в связи с вхождением Севастополя и Крыма в состав России. Как известно, в 2014 году два памятника были отправлены назад, на Украину, зато очень скоро на улицах города появились новые — например, адмиралу Сенявину.

В новую книгу вошли и памятники, появившиеся в городе в начале 2000-х. Например, памятник Тарасу Шевченко, который был открыт в августе 2003 года.

— Сначала нам предложили только бюст. Помню, мне позвонил тогдашний руководитель начальник Управления культуры города Александр Рудометов. Сказал, что надо подумать, как отреагировать на поступившее предложение. Пока думали, бюст пристроили в Симферопольский парк им.Шевченко. Тот же, что потом установили у Гагаринской администрации, нам предложили позже, и севастопольский архитектор Георгий Григорьянц архитектурно грамотно его оформил.

Кроме того, в ноябре 2005-го на территории горбольницы №3 состоялось открытие памятника Даше Севастопольской.

Как известно, новые памятники появляются и теперь — уже начата работа по восстановлению памятника Михаилу Лазареву на территории филиала МГУ, в Госдуме уже несколько лет продолжается сбор средств на памятник князю Григорию Потемкину, правда, еще до установки вызвавший критику общественности.

За счет дополнений переизданная книжка стала толще примерно на 100 страниц, в ней появились новые иллюстрации, в том числе авторские, а также известных в городе фотографов Игоря Красовского и Юрия Югансона.

— Я посчитал нужным добавить две новые главы: «Исторические здания» и «Мемориальные памятные доски». В последнюю вошли 217 досок, и, разумеется, это не полный перечень. Но ведь книга — это не справочник, а научно-популярное издание, — уточняет В.Шавшин, признаваясь, что все описанные им мемориальные доски он осмотрел собственными глазами, разве что, кроме таблички, что сотрудники МЧС установили на фрагменте борта теплохода «Грузия», покоящемся на дне Казачьей бухты.

К слову, сам В.Шавшин считает, что отношение к установке мемориальных досок должно быть более ответственным, нельзя допускать, чтобы они выглядели кладбищенскими плитами, лишенными какого-либо художественного содержания. Историк также настаивает, чтобы чиновники и журналисты наконец-то уяснили разницу между мемориальными и аннотационными досками, помня о том, что это также часть градостроительной культуры.

Книга снабжена указателем использованных литературных источников и перечнем из 127 объектов федерального значения, большая часть которых — памятники археологии.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе 637 памятников регионального значения, остальные по непонятной причине отнесены к категории «вновь выявленных» и, будучи наделенные таким статусом, имеют весьма неопределенные перспективы.

Что уж точно не поменялось, так это обложка книги, дизайн которой в свое время разработала Марина Воронежская. Эта самая обложка в темно-зеленых тонах делает книгу узнаваемой.

К сожалению, книжка традиционно вышла небольшим тиражом, который, надо думать, как и прежние, быстро разойдется по книжным полкам.