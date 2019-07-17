Спуск Котовского закроют 19 июля

В связи с корректировкой графика производства работ Департамент транспорта перенес срок временного ограничения движения по ул.Котовского. Вместо 17 июля ограничения введут 19-го. Возобновить движение планируется 22 июля в 5 утра.

Полностью отремонтировать спуск дорожники обещают к 1 августа. Сейчас там работают 10 человек и 8 единиц техники. В общей сложности ремонт проезжей части улицы — укладка асфальта вместо смытой ливнем притки — обойдется в 30 миллионов рублей.