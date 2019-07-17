Севастопольский морской порт массово сокращает работников

Морской порт намеренно банкротят — такая информация вот уже более полугода будоражит Севастополь. Прежде успешное, перспективное, развивающееся градообразующее предприятие с недавних пор превратилось в источник скандалов и социальной напряженности.

Причиной последнего стало сокращение 400 работников порта, о чем их уведомили соответствующим образом.

— На наших глазах происходит разрушение структуры предприятия. Последний раз сокращения в таких масштабах происходили в 2014-м, когда шел болезненный процесс перехода предприятия под юрисдикцию России. В результате от прежнего штатного состава в порту осталось порядка 800 работников: ИТР, плавсостав, береговые службы, портофлот, — с такой информацией в «Севастопольскую газету» обратились сокращаемые работники предприятия.

Тогда, в 2014-м, никто даже не предполагал, что основные проблемы предприятия еще впереди и спустя пять лет за ворота порта попытаются вышвырнуть сотни работников.

Что это — реорганизация предприятия или его внезапное банкротство? Намеченным к увольнению сотрудникам толком никто ничего не объясняет.

Самое интересное, что все это произошло на фоне бодрого доклада президенту страны о заключении нового договора с султанатом Омана о перевалке зерновых грузов со значительным увеличением грузооборота. О перспективах создания зернового хаба 8 июля 2019 года было заявлено на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Планируется в первый год увеличение перевалки с 210 тысяч тонн (в 2018 году) до одного миллиона, во второй — 2,5 млн тонн, и далее от трех до 10 млн тонн, — сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Вот только неясно, почему в этом перспективном проекте предлагается использовать производственные мощности не государственного предприятия «Севморпорт», а частного — «Авлиты»?! А ведь, казалось бы, самое время загрузить работой именно морпорт, имеющий производственные мощности и полноценную инфраструктуру. А вместо этого...

— На сегодня в собственности порта в рабочем состоянии остается единственный буксир-кантовщик «Чонгар», и то только до конца августа. остальные четыре — «Камышовец», «Ритм», «Севастополец» и «Механик Репин» и еще лоцманский катер «Альбатрос» — требуют ремонта, проведения доковых работ или оформления регистровых документов. Еще немного — и буксиров, которые призваны заводить суда в порт, не останется вовсе, и восстановить их будет невозможно, — пояснили работники предприятия.

Еще один отягчающий момент — с вхождением в Россию в Севастополе появилась конкурирующая фирма — Росморпорт, в распоряжении которой также имеются два буксира и лоцманский катер «Инженер Попович», которые откровенно перебивают работу Севморпорту. И это на фоне многомиллионных долгов предприятия.

Однако вернемся к «письмам счастья» о сокращении, их в первую очередь вручили плавсоставу портофлота, то есть тем специалистам, которые и составляют основу производства. Уточним, речь идет не о пассажирских, а о грузовых перевозках. Таким образом, под сокращение в очередной раз попадают не просто люди труда, а специалисты, фонд которых восполнить будет почти невозможно — мотористы, матросы, судоводители...

Судите сами — их оклады 16-19 тысяч рублей. На такие деньги амбициозная молодежь не пойдет — семью на такие деньги не прокормишь, поэтому в порту работают, в основном, предпенсионеры и пенсионеры.

В создавшейся ситуации Севморпорт должен своим же сотрудникам — по продобеспечению плавсостава — за восемь месяцев, по компенсационным выплатам за профобучение — за полтора года, по выплате заработной платы — за месяц.

Еще любопытная деталь — относительно содержания врученных работникам «писем счастья», в том числе и судоводителям плавсредств. В качестве альтернативы абсолютно всем предлагается работа в порту с подобным графиком работы, но в качестве... охранников. Дело даже не в том, что само предложение означает профессиональные и материальные потери, а в пометке, что альтернативная должность предполагает наличие соответствующих квалификационных документов, которых, разумеется, ни у кого из сокращаемых и быть не может. А далее все по схеме: отказ принять предложение администрации (неважно, по какой причине) означает автоматическое увольнение.

Вот только сможет ли предприятие «по-хорошему» расстаться со своими сотрудниками, выплатив своим работникам все долги и неустойки, не погрязнет ли в бесконечных судебных процессах?