На площади Ушакова развернут книжную ярмарку

С 25 по 30 июля на пешеходной аллее между Центральной городской библиотекой и Драмтеатром ЧФ впервые пройдет выставка-ярмарка «Книжный бульвар Севастополя».

Будут представлены книги, печатная продукция издательств и книжных магазинов из всех регионов России; организованы открытый читальный зал, детская зона и конференц-зал, где пройдут творческие встречи, автограф-сессии и «круглые столы» с участием литераторов.

Книжная ярмарка стартует в четверг, 25 июля, в 17.00.