На 13-м заводе проблемы с исполнением заказов

На ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России возникли проблемы со сроками исполнения флотских заказов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее информации, в частности, продлены сроки финальных работ по ремонту подводной лодки «Алроса». Ремонт стал переходящим на следующий год из-за неисправности основного производственного плавдока.

Кроме того, смещение сроков произошло и по завершению судоремонта РКВП «Бора», Санкт-Петербургское ОАО «Звезда» не поставило комплектующие для ввода в строй главного дизеля корабля.

Эти объекты можно назвать знаковыми для завода, на них выполнен большой объем работ, в том числе уникальных, сообщает пресс-служба предприятия.

Информация о проблемах была озвучена посетившему в середине июня предприятие президенту АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексею Рахманову.

Как сообщалось ранее, 13-й флотский судоремонтный завод ЧФ до конца 2019 года должен войти в состав ОСК.