Для репетиций морского парада будут перекрывать рейд

Временное ограничение движения морского общественного транспорта будет введено 22, 24, 25 (26) июля для подготовки военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота.

Рейд будет закрыт с 7.30 до 13.00, сообщил Департамент транспорта Севастополя.

Для перевозки пассажиров с пл.Нахимова и с пл.Захарова будут задействованы маршруты: №150, №150-А, №151, №151-А, №152, №152-А, №153.

День ВМФ празднуют в России в последнее воскресенье июля. В 2019 году это 28-е число.