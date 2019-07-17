Альтернативы детскому автокреслу нет

Информационный портал Роскачества обнародовал информацию, согласно которой разнообразные приспособления для удержания детей при поездке в автомобиле, кроме автокресла и штатных ремней безопасности, являются не только незаконными, но и опасными.

Выяснилось, что разрешенные ранее различные автомобильные удерживающие приспособления для детей: треугольники, адаптеры, фиксаторы и т.д. — не выполняют свою функцию. Внедрение этих приспособлений в продажу и активное использование родителями объяснялось их дешевизной, а вовсе не безопасностью. К тому же, и это не секрет, многие автовладельцы гнались, скорее, не за безопасностью пассажира, а за избежанием штрафов.

Если за кресло нужно выложить от 5 до 10 тысяч рублей, а за тканевый треугольник для сведения двух полос ремня безопасности — 150 рублей, понятно, что выберет российский, не слишком богатый и не зацикленный на безопасности гражданин.

Прежние Правила дорожного движения, утвержденные в 2005 году, оговаривали, что детей до 12 лет можно перевозить в машине с использованием «специальных детских удерживающих устройств [то есть автокресел], соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности». Именно эта оговорка про иные средства позволяла производителям соответствующих приспособлений разгуляться в их многообразии.

Однако в 2017 году приняты Правила дорожного движения в новой редакции, и она содержит пункт 22.9, который совершенно точно гласит, что никаких иных средств для безопасной перевозки детей использоваться не может.

В нем говорится, что детей до 7 лет можно перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с 7 до 11 лет — на заднем сиденье, просто пристегивая штатными ремнями безопасности.

Почему все «левые» приспособления опасны

Но, как выясняется, до сих пор в продаже (даже в больших магазинах, которым люди доверяют больше) имеются приспособления для «безопасной» перевозки детей в автомобиле. И это не автокресла. А такие, как, например:

— треугольники;

— направляющие лямки;

— адаптеры;

— стяжки;

— корректоры;

— фиксаторы;

— бескаркасные детские автомобильные кресла.

Все они обладают одним важным недостатком, который подтвержден опытами по моделированию аварий разного типа, с использованием манекенов.

Исследования проводили российские ученые перед тем, как были разработаны поправки в Правила дорожного движения от 2017 года.

Как выяснилось, все дело в принципе работы перечисленных устройств (в частности, треугольников). Они оттягивают диагональную лямку ремня безопасности вниз. В результате ремень проходит не по шее ребенка, а по плечу. Но при этом и поясная лямка тоже подтягивается выше.

При срабатывании ремня эта лямка должна удерживать пассажира, упираясь в края тазовых костей. Однако эта часть тела у детей развита очень слабо, и поясная лямка просто не может зацепиться за них. В итоге ребенок проскальзывает вперед под поясной лямкой, а она, в свою очередь, вонзается в мягкие ткани живота. Это может нанести травмы внутренним органам даже в том случае, если никакой аварии не произошло. Таким образом, адаптеры опасны для здоровья и жизни маленьких пассажиров!

Тот же эффект наблюдается и при использовании бескаркасных кресел, которые и креслами-то назвать нельзя — это просто подстилка с ремнями, причем не самой высокой прочности. В случае аварии ее лямки рвутся, что приводит к легкому проскальзыванию ребенка в том же направлении — под поясным ремнем.

Врач-педиатр, эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая называет бескаркасные автокресла «злом завтрашнего дня».

— Создается иллюзия, что ребенок пристегнут, а на самом деле — нет. Нужно бороться с продажей бескаркасных кресел сейчас, чтобы завтра дети не погибали в машинах, оборудованных ими, — считает эксперт.

Главное — правильное использование

По информации Т.Буцкой, одно время в США резко возросло число ДТП со смертельными исходами при использовании детских автокресел. Оказалось, что родители просто не пристегивали их.

Полезно помнить: для автомобильного кресла не нужны никакие дополнительные лямки. А если оно не закрепляется, то либо кресло плохое, либо вы не изучили инструкцию и закрепляете его неправильно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев — на 70%.

Несколько рекомендаций от Роскачества (национальной системы мониторинга качества товаров) позволит легко обеспечить безопасность детей при перевозке в автотранспорте:

— детей до 7 лет можно перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности (но возраст — параметр относительный: все дети растут по-разному, поэтому следует ориентироваться на рост 150 см — это тот рост, при котором верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка);

— подбирать кресло тоже нужно строго по возрасту, росту и весу ребенка, главный параметр здесь — рост;

— не должно быть отговорок вроде «нам в магазин на минутку» или «одну остановку проехать» — ребенок в машине обязательно и всегда должен сидеть в специальном кресле;

— кресло нужно фиксировать внутри автомобиля либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX — система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности;

— желательно не перевозить детей одетыми в верхнюю одежду — при резком торможении ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона;

— лучше как можно дольше возить ребенка против хода движения, желательно до полутора лет — это самое безопасное положение;

— а самое безопасное место для автомобильного кресла внутри автомобиля — посередине заднего сиденья;

— если ставить кресло на переднее сиденье, что допустимо в случае с автолюлькой, нужно обязательно отключить подушку безопасности (в автомобилях обычно наклеены соответствующие иллюстрации, предупреждающие, что подушка при столкновении навредит ребенку в автокресле), а если в машине нет опции отключения, от установки кресла на переднем сиденье нужно отказаться.