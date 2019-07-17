54 человека госпитализированы из-за отравления в детском лагере

Пятеро вожатых и 49 детей госпитализированы в результате отравления в детском лагере на западе Крыма, сообщили ТАСС в среду, 17 июля, в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«По состоянию на 8.00 мск госпитализированы 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в Евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести. Оказывается необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все госпитализированные осмотрены главным внештатным детским инфекционистом Минздрава Крыма.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в инфекционное отделение горбольницы Евпатории доставили более 40 детей и вожатых из лагеря. Трое из них в реанимации. Всем заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани. Лагерь продолжает работать.

Детский лагерь «Лучистый» находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное. На его территории расположено семь спальных корпусов.

Следователи Главного следственного управления СК России по Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый», сообщили в пресс-службе ведомства. А прокуратура Евпатории проводит проверку в лагере по соблюдению санитарных норм, в том числе в части организации питания детей.