В Севастополе сформирована пятая спортивная рота

Спортивная рота в Севастополе сформирована 1 июля, сообщил на селекторном совещании в Минобороны министр обороны России Сергей Шойгу.

«Пятая такая рота была сформирована в Севастополе 1 июля», — цитирует министра ТАСС.

Он напомнил, что службу в них могут пройти граждане, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта.

В марте начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщал, что с момента существования спортивных рот на соревнованиях различного уровня было завоевано 397 медалей.

Справка

Спортивные роты существовали в Советской Армии с 1950-х годов. В 2008 году министр обороны Анатолий Сердюков, проводя военные реформы, упразднил их. Но в 2012 году было принято решение вернуть спортроты в российскую армию для возрождения престижа физической культуры и спорта в стране среди молодежи. Весной 2013 года были сформированы четыре спортроты, базирующиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону.