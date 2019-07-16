В поселке Сахарная Головка появится стоматолог

Жителям поселка Сахарная Головка с августа не нужно будет ездить к стоматологу в Инкерман: в местной врачебной амбулатории теперь есть своя стоматологическая установка, сообщил Севастопольский Региональный Центр первичной медико-санитарной помощи.

Сегодня учреждение отвечает всем необходимым стандартам: появилось новое оснащение, оборудованы кабинеты, организованы выезды узкопрофильных специалистов.

— Появление современного, качественного медицинского оборудования стоимостью чуть менее миллиона рублей позволит жителям Сахарной Головки и Штурмового получать стоматологическую помощь, не тратя время на поездки в другие районы города. В настоящее время медицинский персонал проходит обучение работе с новой аппаратурой. Стоматологический кабинет начнет работу в августе, — сообщили в городской больнице №6.

Капитальный ремонт врачебной амбулатории завершили этой весной. Такие работы не проводились с момента постройки здания в 1975 году. Заменены фундамент, крыша, окна и двери, системы вентиляции и водоснабжения.

Амбулатория на Сахарной Головке работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, по субботам с 7.00 до 15.00. Записаться на прием можно через регистратуру по телефону 72-31-28 или по номерам Единого контакт-центра с 8 до 17 часов без выходных:

— 8-800-5-800-800 — с мобильного телефона;

— 0-800-5-800-800 — с домашнего телефона.

Звонок бесплатный.