Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

На данном этапе суд постановил, что, вопреки утверждениям украинской стороны, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, не применимы к данному делу, цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

«Вопрос состоит в том, у кого более веские права, — подчеркнули судьи. — У крымских музеев, заявляющих о праве оперативного управления коллекцией в соответствии с украинскими законами, или государства Украина, заявляющего о праве на собственность экспонатами».

В документе отмечается, что до вынесения окончательного вердикта коллекция экспонатов должна оставаться у Музея Алларда Пирсона. На данном этапе суд запросил у участников разбирательства, то есть Украины и крымских музеев, дополнительную информацию.

«Сторонам дано два месяца на предоставление требуемой информации, — говорится в пресс-релизе. — После этого судьи продолжат рассмотрение вопроса. Окончательное решение можно ожидать в течение 6-9 месяцев».

Крым готов предоставить суду Амстердама документы, подтверждающие право музеев региона на коллекцию скифского золота, сообщил на это известие директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Мы готовы предоставить любую информацию о праве собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота, которая позволит суду вынести свое определение. Мы будем ожидать запросов от суда в Амстердаме. Наша позиция неизменна: коллекция должна вернуться в Крым. Столь половинчатое решение суда говорит о том, что вопрос сложный, и в новейшей истории подобных прецедентов нет для однозначного толкования», — сказал А.Мальгин.

Адвокаты крымских музеев удовлетворены промежуточным решением апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте, заявила адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс, представляющая интересы учреждений культуры.

«Мы считаем, что это хорошее и правильное решение, — отметила она. — Мы также уверены, что окончательное решение будет положительным для крымских музеев, поскольку они обладают более вескими правами на предметы».

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи (в том числе и Херсонес), так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.