Стадион 200-летия реконструируют в спортивно-оздоровительный комплекс

Экспертиза проектно-изыскательских работ была пройдена ранее, сообщает пресс-служба городского правительства.

Проектом предусмотрены реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального и местного уровня по различным видам спорта, расположенных в Загородной балке. Реконструкция и строительство будут осуществляться в два этапа и должны завершиться к концу 2020 года.

Для первого этапа запроектированы открытая трибуна для зрителей на две тысячи мест, универсальный стадион с легкоатлетическим ядром, мачты наружного освещения игрового поля, четыре теннисных корта, волейбольная и баскетбольная площадки, парковка на 271 автомобиль и 16 автобусов.

На втором этапе займутся бассейном. Он будет крытым и 50-метровым на 8 дорожек для плавания, с 10-метровой вышкой для прыжков. Кроме основных помещений, здание бассейна будет иметь помещения высокотехнологичного реабилитационно-восстановительного центра.

Предусмотрена возможность третьего этапа реконструкции — строительство крытого бассейна для водного поло.

Новый спортивный кластер будет включать еще два объекта: здание крытого катка с искусственным льдом и физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения полноценных учебно-тренировочных занятий, в том числе для маломобильных групп населения, по различным спортивным дисциплинам.

Подрядчика для строительства определят по конкурсу после подтверждения финансирования объекта по Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».