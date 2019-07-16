Протоколы собраний оказались поддельными

Прокуратура инициировала уголовные дела по фактам подделки протоколов общих собраний собственников помещений при выборе управляющей компании.

Прокуратура Ленинского района Севастополя по обращениям граждан провела проверки исполнения жилищного законодательства при проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в ходе которых выявила нарушения уголовного законодательства.

Установлено, что протоколы голосований собственников квартир по вопросам выбора управляющей организации для управления четырьмя многоквартирными домами по улицам Коммунистической, Н.Музыки, Л.Толстого и Хрусталева содержат подписи от имени лиц, не участвовавших в голосовании.

На основании протоколов, которые были предоставлены в Главное управление государственного жилищного надзора Севастополя, управление многоквартирными домами включено в лицензии ООО «ЖЭК» и ООО «Мой дом».

По материалам прокурорских проверок возбуждены четыре уголовных дела за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.