Открыли кондитерскую для худеющих

Вот все-таки молодцы медоборовцы! Не желают стоять на месте, все время что-то ищут, придумывают, креативят. А все потому, что на предприятии подобралась команда из людей увлеченных и настроенных на успех.

Очередной их проект — фит-кондитерская на Одесской, 6, для приверженцев здорового образа жизни и правильного питания, для тех, кто аквтивен, но не желает отказываться от сладкого. Девиз проекта — «Ешь и худей!», и не просто ешь, а (о, ужас!) торты и всякие пирожные.

Создатели правильной кондитерской решили выступить разрушителями стереотипов и предложили убежденным физкультурникам и борцам за сантиметры талии усидеть сразу на двух стульях.

Еще пять лет назад на предприятии пробовали выпускать диетическую продукцию, но тогда рынок не совсем был готов ее принять. Теперь иное дело — согласно статистике, 50% россиян страдают избыточным весом, из них 67% задумываются о калориях и становятся перед выбором, еще 30% категорически отказались от сахара. Этот вызов кондитеры приняли с пониманием, что продукт должен быть не только полезным, но и вкусным.

Заведующая производством «Медоборов» Анна Алиева рассказала о специально разработанных для фит-кафе рецептах — без сахара, масла, дрожжей и белой пшеничной муки, зато с использованием муки с низким гликемическим индексом, свежими фруктами-ягодами и стевией. То есть минус калории, плюс удовольствие.

На презентацию фит-кафе пришли стройные люди — фитнес-тренеры и спортсмены. Безалкогольные напитки и разнообразные фит-десерты шли под активную музыку и зажигательное бармен-шоу в исполнении сотрудника «Медоборов» Игоря, — все это создавало атмосферу праздника и здоровья.