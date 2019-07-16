Большегрузам запретили ездить по «Тавриде»

Власти Крыма ограничили движение грузовиков массой свыше 12 тонн по строящейся трассе «Таврида», сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым. Большегрузы перенаправят на участки старой дороги, где существует возможность альтернативного маршрута.

Грузовики должны будут ехать по новой схеме, уходя с «Тавриды» на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии. Возвращаться на трассу они будут за Белогорском. Такая схема позволит значительно разгрузить трафик и повысить уровень безопасности дорожного движения, считают в министерстве.

Для организации движения по-новому потребуется две недели, в течение которых схему объезда согласуют с ГИБДД и установят новые дорожные знаки. Но дальше в приказ могут вноситься изменения, уточнения. Все будет зависеть от дорожной обстановки. Запрет не касается грузовиков компании «ВАД», которая строит трассу «Таврида».

Первая очередь трассы «Таврида» — две полосы из четырех запущена в конце декабря 2018 года. На дороге продолжаются строительные работы, из-за чего установлен скоростной режим в 60 км/ч.

По данным ГИБДД, с 1 января по 31 мая 2019 года на участке Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь автодороги «Таврида» было зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых 19 человек погибли и 105 травмированы.

Длина первых семи этапов трассы 250,7 км, из них по территории Севастополя — 13,2 км. Восьмой — севастопольский этап — пока на стадии проектирования.