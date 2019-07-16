Артефакты из музеев Крыма всегда возвращались обратно

Находки, находящиеся в крымских музеях неоднократно вывозились за пределы полуострова за рубеж, но всегда возвращались, несмотря на изменения государственного и политического устройства, заявил ТАСС декан исторического факультета Крымского федерального университета им.Вернадского, археолог Александр Герцен.

«Проводились выставки скифского золота из Крыма во Франции, ФРГ, это во времена Советского Союза и потом, когда Украина провозгласила независимость. Тем не менее находки археологические всегда возвращались в музеи Крыма. Это общепринятая практика, когда то, что найдено на территории и хранится в музее, возвращается обратно», — сказал А.Герцен, комментируя решение апелляционного суда Амстердама, которое он вынес во вторник, 16 июля.

Он отметил, что наибольшую ценность из представленной в Амстердаме коллекции артефактов составляют предметы, найденные в 1980-х годах в районе Бахчисарая на Усть-Альминском городище.

«Это очень яркая коллекция, многие артефакты которой относятся к поздней античности. Там богатый некрополь, не просто по золоту, но и по высоко художественному исполнению, историческому значению», — отметил он, добавив, что раскопки на городище под Бахчисараем продолжаются.

Подобных споров в мировой практике не было

Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что решение амстердамского суда показывает, что попытки Украины перевести спор в политическую плоскость не увенчались успехом.

«Это гражданско-правовой спор, как изначально говорили крымские музеи: между крымскими музеями и голландским. И в этом споре не место для обвинения одного государства другим. <…> Предметы были переданы в оперативное управление крымским музеям, что дает им право отстаивать их в суде. Ранее подобных споров в международной практике не было», — сообщил он.