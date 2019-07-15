Закон об отзыве губернатора принят во втором чтении

Это окончательное утверждение документа депутатами заксобрания. Теперь, для вступления закона в силу, его должен подписать губернатор.

Документ, разработчиком которого стал депутат Вячеслав Горелов, практически в точности повторяет тот, что был внесен больше года назад губернатором Дмитрием Овсянниковым и отклонен депутатами при рассмотрении. Сам автор документа, В.Горелов, отмечает, что закон лишь описывает порядок отзыва главы исполнительной власти города, то есть его можно считать формальным.

Возможно, что подписывать (или отклонять) документ придется уже новому городскому начальнику, так как 11 июля Д.Овсянников покинул пост губернатора по указу Президента России.