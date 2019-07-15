Врио губернатора поинтересовался обращениями граждан и состоянием пляжей

Новоназначенный врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 15 июля поинтересовался структурой и характером обращений горожан на телефон дежурной службы 1563, а также их динамикой.

— Это, в основном, локальные проблемы, все они закрепляются, как поручения, тем или иным структурам, с последующим отслеживанием выполнения — заявителей спрашивают, насколько они удовлетворены исполнением. Нынешняя недельная статистика идет на снижение, но, судя по всему, это не связано с меньшими проблемами, появилось еще несколько каналов: социальные сети, система мониторинга «Инцидент-менеджмент» отрабатываются, телефон «112», — пояснил ему и.о.замгубернатора Владимир Базаров.

— Давайте все-таки не просто статистику фиксировать, давайте посмотрим, что за неделю удалось из этого сделать и какие-то особые случаи, которые требуют особого внимания, обсуждения. Люди звонят, надо смотреть, что там у нас делается и сколько обратилось, — отреагировал М.Развожаев.

Он также сообщил о результатах мониторинга им местной прессы и поинтересовался причиной закрытия Роспотребнадзором пляжей Мраморный и Городской.

— По пляжам идет постоянный мониторинг состояния воды, по двум пляжам выявлены отклонения от допустимых показателей. В результате Роспотребнадзор выдал требование исключить купание на этих пляжах. Вопросы безопасности на самой прилегающей территории обеспечиваются, выставлены необходимые таблички, — прокомментировал ситуацию директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, сообщив, что в начале сезона по аналогичной причине закрывали и другие пляжи, но потом динамика показателей изменилась. Он также сказал, что пляжи могут быть открыты для купания, когда следующие пробы воды будут соответствовать нормативным показателям.

М.Развожаев также поинтересовался ситуацией по СНТ «Парус» в районе мыса Толстый.

— Работа там ведется уже более полугода, существует угроза обвала, есть частичные разрушения. Это связано с началом активного строительства домов на землях, непредназначенных для этого. К тому же строительство повлекло уход в грунт воды из ливневой канализации и септиков. Плюс ко всему, этот район входит оползнеопасную зону, — ответил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

Он же сообщил, что по данному объекту создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители силовых структур и органов исполнительной власти.

— Спланированы деньги в размере полмиллиона рублей, сейчас идут конкурсные процедуры, и этот участок будет обследоваться полностью научными организациями, — пояснил директор Департамента общественной безопасности Владимир Татарчук, по словам которого сейчас идет процесс разработки нормативных документов, с учетом чилийского опыта.