У севастопольцев высокие доходы

Об этом говорят данные исследования, опубликованного информагентством РИА Новости. Город занимает 15-ю строчку в рейтинге регионов России по доходам населения.

В рейтинге участвуют все 85 субъектов РФ. Крым и Севастополь в нем занимают практически диаметрально противоположные места. Севастополь расположился на 15-й строчке, а Республика Крым — на 76-м месте, десятом с конца.

Как считали

Авторы рейтинга использовали соотношение среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Обрабатывались данные за прошлый год.

Средние доходы — медиана — означает уровень, при котором ровно половина жителей имеет доходы выше него, а вторая половина ниже.

Дополнительными показателями служат доли населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Разрыв между благополучными регионами и аутсайдерами получился значительным. К примеру, первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг (3,05). А в Тыве, занимающей последнюю строчку рейтинга, средний уровень доходов — 0,88. То есть население зарабатывает даже меньше, чем требуется на покрытие основных трат.

При том, что в рейтинге учитываются местные цены (для каждого региона) на товары и услуги.

Откуда столько бедных

В Севастополе выявлены следующие показатели. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 1,73. Но доля населения за чертой бедности при этом — 12,9%. А доля населения за чертой крайней бедности — 1,4%.

Это довольно большие цифры для региона, так высоко расположенного в рейтинге. Эксперты считают, что основная причина высокой доли бедных при высоких средних доходах населения кроется в неравномерности распределения этих доходов в регионе. К примеру, в Севастополе это можно объяснить раздутым чиновничьим аппаратом с хорошими зарплатами и количеством военных, также имеющих довольствие выше среднего (учитывая, что населения в регионе всего 420 тысяч человек).

Справедливость распределения доходов неоднородна по всей территории России. Так, Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких по стране (19,1%).

Похожая ситуация в Красноярском крае — 44-е место по доходам, а доля бедных — 18,2%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (23-е место в России), а доля бедных — 16,5%. Коми занимает 25-е место в рейтинге, а доля бедных в республике — 16,5%.

В общем, в десяти регионах доля бедных превышает 20%. При этом в Тыве она выше 40% — это максимальный показатель в стране.

Эксперты отдельно отметили несколько субъектов, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах. В частности, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает десятое место, а по доле бедных показывает второй лучший результат (вместе с Москвой и Санкт-Петербургом).

Хорошие показатели у Белгородской области, которая, занимая 14-е место по доходам, по уровню бедности находится в числе пяти лучших. Нижегородская, Ленинградская, Воронежская области по доходам расположились в третьей десятке, а доля бедных у них менее 9,5%.

Социологи считают, что в перечисленных областях распределение доходов относительно равномерное.

Что же делать с бедностью?

Составители рейтинга отмечают, что проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата зарплаты, пенсии и другие доходы вырасти не могут.

Однако проблема бедности часто связана не только с уровнем экономики, но и с социальной политикой государства. Отмечается, что в ряде стран (в США, например) при очень хорошем состоянии экономики и бизнеса уровень бедности и крайней бедности очень высок.

Есть и обратные примеры, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему.

Эксперты РИА Новости предполагают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами (то есть незаметно для нас с вами). Но есть небольшая надежда на сокращение бедности за счет реализации анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.