Спросят: «Как ваше здоровье?»

Цель проводимого с 1 по 30 августа наблюдения — получение статистической информации, отражающей фактическое состояние здоровья представителей возрастных, гендерных, социально статусных (выделяемых по уровню образования, доходов, сфере занятости) групп населения, а также территориальных общностей — жителей городских населенных пунктов и сельских поселений.

Полученные результаты будут использованы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

В Севастополе опросу подлежат домашние хозяйства, адреса которых были выбраны методом случайного отбора. Если ваше домохозяйство попало в выборку, городские власти просят уделить ему удобное время и откровенно ответить на вопросы. Крымстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о персональных данных, об официальном статистическом учете и системе государственной статистики, Европейской социальной хартии, гарантирует неразглашение полученной информации. Она будет использована исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных, полученных от каждого опрошенного члена домохозяйства.

Наблюдение проводят специально подготовленные работники Крымстата — интервьюеры. Каждый из них имеет удостоверение, подписанное руководителем Федеральной службы государственной статистики П.В.Малковым. Удостоверение действительно только при предъявлении паспорта.

Список населенных пунктов Севастополя, в которых будет проводиться выборочное наблюдение состояния здоровья населения в 2019 году:

1. Нахимовский муниципальный округ.

2. Ленинский муниципальный округ.

3. Гагаринский муниципальный округ.

4. Балаклавский муниципальный округ.

5. Село Фронтовое.

6. Село Хмельницкое.